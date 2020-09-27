Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir" dedi. - ANKARA