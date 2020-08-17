Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru...
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya Libyalılarındır diyerek BM tarafından tanınan meşru hükümetin yanındayız."
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 15:19
Kaynak: AA
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