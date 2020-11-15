Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
15.11.2020 21:28
Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" açıklaması yapıldı.
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