Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

15.11.2020 21:28
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!" açıklaması yapıldı.


Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesi, Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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