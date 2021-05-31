Son dakika haberi: Milli sporcular 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 1'i gümüş, 8'i bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kızlar 33 kiloda Fatma Yılmaz gümüş, 46 kiloda Eylem Engin ve 62 kiloda Tuğba Aktaş bronz madalya elde etti.

Erkekler grekoromen stilde 52 kiloda Halil Çınar, 68 kiloda Yusuf Yazıcı, 85 kiloda Alihan Bereket ile serbest stilde 57 kiloda Remzi Temur, 62 kiloda Ferhat Yiğit ve 68 kiloda Fatih Özgen, bronz madalyanın sahibi oldu.