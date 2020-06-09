Son dakika haberi... Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir'de - Son Dakika

Milliyetçi Çalışanlar Derneği Balıkesir yetkilisi aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olan Volkan Hedef oldu.



Milliyetçi Çalışanlar Derneği Genel Başkanı Ceyhun Altay, Balıkesir temsilcisi olarak aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Volkan Hedef'i atadı. Göreve başlayan Genel Başkan Yardımcısı Volkan Hedef, Balıkesir'de ilk olarak Ülkü Ocakları, BASKİ ve Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti. Başkan Hedef yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara bölgesinde gerek devlet kurumlarında gerekse sivil sektörde çalışan birçok üyemiz mevcut. Çalışan kesimin istek, talep ve önerilerini derleyip yetkili mercilere iletiyoruz. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, Milliyetçi Çalışanlarımızın hakkını savunmak ve özlük haklarını korumak, birlik ve beraberliği sağlamak temel yükümlülüğümüzdür" dedi. - BALIKESİR