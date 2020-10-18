Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor

18.10.2020 10:50
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor, System.String[]

Son dakika haberine göre AĞRI'da, terör saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra açtığı tazminat davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutardan, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle feragat eden Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran'a (44) tebrik yağıyor.

AĞRI'da, terör saldırısında yaralanıp, gazi olduktan sonra açtığı tazminat davasında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutardan, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle feragat eden Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran'a (44) tebrik yağıyor. Gazi Erduran, "Çok güzel tepkiler aldık, bazı yorumlarda ağladım. Çok güzel bir milletiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, bunun kıymetini bilelim" dedi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'na 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralanıp, gazi olduktan sonra maddi ve manevi tazminat davası açan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunda 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruşluk tutarı çok bulup, gönlü razı gelmediği gerekçesiyle maddi tazminattan feragat etti. Vicdanı elvermediği için yüklü tazminatı almaktan vazgeçen gazi Erduran'a, örnek davranışı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından tebrikler yağıyor. Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği haberin ardından gazi Erduran ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapan takipçiler, 'Helal olsun', 'Seninle gurur duyuyoruz komutanım', 'Hakkını helal et', 'İşte gerçek vatansever' yorumlarında bulundu.

'BAZI YORUMLARDA OTURUP AĞLADIM'Türkiye'nin yanı sıra özelikle ailesi ve çevresinden takdir kazanan gazi Erduran, kendisini arayan, iyi dilek ve temennilerle dolu mesaj ve yorumlarda bulunanlara teşekkür etti. Çocuklarıyla her fırsatta şehitliğe giderek, şehit olan kahraman silah arkadaşlarını da dualarla anan Erduran, "Bu haberden sonra çok arayanlar, yazanlar oldu. Öyle güzel yorumlar yaptılar ki; bir kez daha yaptığım davranışımın ne denli iyi olduğunu anladım. Bazı yorumlarda oturup ağladığım anlar oldu, gözyaşlarımı tutamadığım telefonlar aldım. Sağ olsunlar. Her camiadan tebrik telefonları, destek mesajları geldi. Şunu gördüm ki; milletimiz o kadar güzel, o kadar mükemmel bir millet ki, bana gösterdikleri teveccüh o kadar güzel ki, gururlanmamak elde değil. Şükürler olsun" dedi.'ÇOK GÜZEL BİR MİLLETİZ'Çok güzel bir ülkede yaşadıklarını ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydeden gazi Erduran, "Yüce Türk milletine sonsuz teşekkür ediyorum. Evlatları gibi bizi bağırlarına bastılar. Bana 'sen benim evladımsın' diyen anneler- babalar oldu. Çok güzel bir milletiz. Sizlerin vasıtasıyla bu haber çıktı. Hele bir yorum oldu, hiç unutamam. Bu yorum karşısında ağladım. 'Güzel evladım, senin o bir damla kanına o paranın hepsi az bile' diye bir yorum yapıldı. Gözyaşlarımı tutamadım. Allah herkesten razı olsun. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, bunun kıymetini bilelim. Fırsat buldukça ailem ve çocuklarımı şehitliğe getiririm. Yani buraya getiriyorum ki; onların verdiklerinin yanında, bizim verdiğimiz hiçbir şey olmadığını anlasınlar diye. Asıl kahramanlar burada yatıyor. Onların verdiklerini yanında bizim verdiğiniz devede bir tüy" diye konuştu.'BABAMLA GURUR DUYUYORUZ'Gazi babasıyla gurur duyduğunu anlatan Nida Erduran, "Ben bu yaşıma kadar babamla hep gurur duydum. Bu davranışı beni çok derinden etkiledi, babamla yine gurur duyuyorum. O bizim kahramanımız. İyi ki kabul etmedi. İyi ki benim babam. Bu dünyaya bir daha gelsem bir daha onun babam olmasını isterdim. O bizim kahramanımız" dedi.'AYNI FEDAKARLIĞI BEN DE YAPARDIM'Muhammet Yusuf Erduran (10) da 'kahramanım' dediği gazi babasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Ben de babam gibi hiç düşünmeden aynı fedakarlığı yapardım. Eğer devletimize bir fedakarlık yapılacaksa hiç çekinmeden aynısını ben de yapardım. Babamla gurur duyuyoruz. O bizim kahramanımız; bu olumlu tepkiler gelince daha da anlıyorum babamın kahramanımız olduğunu" ifadelerinde bulundu.

Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor
Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor

Uzman Çavuş, Jandarma, Terör, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı
Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı Dün, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Nigar, bugün doğum gününü kutlayacaktı         
10:20
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması kaza yaptı: 1 ölü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması kaza yaptı: 1 ölü         
09:47
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 10:59:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Milyonluk tazminattan feragat eden gaziye tebrik yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei