Son dakika haberi! Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'na 'terör propagandası' davası - Son Dakika

TERÖR örgütü PKK yanlısı yayın organı JIN TV'ye ödül veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'nun 7 üyesine 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nce 29 Eylül 2021'de düzenlenen 'Koruma Alanında Emre Madra Basın Ödülleri' töreninde, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a, 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' alanında ödül verildi. Buna ilişkin haberlerin medyada yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak ve Ünal Kara hakkında soruşturma açıldı. İfadelerinde, doğa ve kültürel değerlerin korunması kapsamında haber yapan gazetecilere ödül verdiklerini belirten 7 kişi, bu ödüllerin nasıl ve kimlere verileceğini yönetim kurulu üyelerinin belirlediğini, ödüllerin kurumlara değil doğal ve kültürel değerlerin korunması alanında Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yaptığı çalışmaları haberleştiren gazetecilere verildiğini söyledi. Ayrıca JIN TV'nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunu ilk kez ifade alma aşamasında öğrendiklerini iddia ettiler.

İDDİANAME DÜZENLENDİSoruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, televizyon kanalının, 9 Ocak 2013'te Paris 'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız , örgüt adına lobi faaliyeti yürüten Fidan Doğan ile örgütün gençlik hareketi üyesi Leyla Şaylemez anısına kurulduğu belirtildi. Kanalın, Almanya 'da terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Newa Kadın Vakfı tarafından 8 Mart 2018'de Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe yayına başladığı aktarılarak, terör örgütünün görüşleri doğrultusunda propaganda ve ajitasyon içerikli kadın programları yapıldığı belirtildi. 5 YILA KADAR H APİS İSTEMİYLE DAVA

Ödül verilen Güler Yıldız Bastion'un örgüt faaliyetleri kapsamında program yaptığı belirtilen iddianamede, "Örgütün amaçları doğrultusunda program yapan Güler Yıldız Bastion'un programına Ankara Mimarlar Odası yönetim kurulu olarak görev yaptığı anlaşılan şüphelilerin aldıkları kararla ödül vermek şeklindeki eylemlerinin 'terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, bu şekilde şüphelilerin silahlı terör örgütünün propagandası yapmak' suçunu işlediklerine dair haklarında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu anlaşılmıştır" denildi. 7 kişi hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.