Son dakika... DÜZCE MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde dönüş yapmaya çalışan servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Yasin Çelik, hayatını kaybetti.

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde dönüş yapmaya çalışan servis minibüsüne çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Yasin Çelik, hayatını kaybetti. Kaza saat 16.30 sıralarında Çilimli ilçesi Koşoğlu köyü sapağında meydana geldi. Hasan Yasin Çelik idaresindeki plakasız motosiklet, öğrenci taşıyan ve önünde sağa dönüş yapan Yusuf Çiçek yönetimindeki 81 S 0045 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Hasan Yasin Çelik, başını beton direğe çarparak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çilimli, Kaza, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika... DÜZCE MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı

Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı

2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir

Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi

"Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama

İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu

Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi

NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir