Son dakika haberi! MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü K.A. (16), ağır yaralandı.

Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, plakasını da düşürüp kaçan minibüsün sürücüsü F.V., emniyete giderek teslim oldu.

Hürriyet Mahallesi'ndeki Şevket Durmuş Caddesi'nde, iddiaya göre dönüş yapan 16 APU 271 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve ehliyet olmayan K.A.'nın kullandığı 16 ATV 152 plakalı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından plakasını düşüren sürücü, minibüsüyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ve durumu ağır olan K.A., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazadan bir süre sonra emniyete giden F.V. adlı kişi, minibüsün sürücüsünün kendisinin olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Polis, sürücünün F.V. olup olmadığını araştırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.