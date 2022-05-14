Son dakika... Minibüsün çocuğa çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Minibüsün çocuğa çarptığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı çocuk yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Erkan Güzelyönetimindeki 35 ATS 664 plakalı minibüs, aniden yola çıkan 11 yaşındaki Ahıska Türkü Resul O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.