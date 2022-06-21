Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

21.06.2022 17:47

Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Düzce'de bir minibüsün içine giren ve kapı pandizotu arasına sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri kurtardı.

Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

DÜZCE - Düzce'de bir minibüsün içine giren ve kapı pandizotu arasına sıkışan yavru kediyi uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri kurtardı.

Düzce Eski Bolu Caddesi üzerinde hareket halindeki minibüsün kapı pandizotu arasına yavru kedi sıkıştı. Kedinin sesini duyan şoför, minibüsü yol kenarına park etti. Minibüsün şoförü, bagajdan girdiği tahmin edilen ve kapı pandizotuna sığınan kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca çareyi Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü aramakta buldu.

İtfaiye 1 saatlik operasyon ile kurtardı

Kısa sürede minibüsün bulunduğu alana gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri kapı pandizotunda olduğunu tespit ettiği kediyi kurtarmak için operasyon başlattı. Kapı pandizotunu söken itfaiye ekibi, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yavru kediyi koruma altına alan itfaiye ekipleri veteriner kontrolünün ardından sokaklara bıraktı.

YORUMLAR
500
Kadın işletmeci, motora sıkışan kediyi bahçesindeki diğer kediler sayesinde kurtardı Kadın işletmeci, motora sıkışan kediyi bahçesindeki diğer kediler sayesinde kurtardı Son dakika haberleri: Çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı Son dakika haberleri: Çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Minibüsün içinde sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement