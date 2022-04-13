Son dakika haberi... Minibüsün kamyonete çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün kamyonete arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Milyaz Dursunov (34) yönetimindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan sürücü Raşit Şimşek (40) idaresindeki 16 KJP 94 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile kamyonetteki yolcular Murat Polat (28) ve Yavuz Arslan (34) yaralandı.

4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA