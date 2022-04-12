Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

12.04.2022 16:28

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, önünde giden kamyonete 3 saniye arayla iki kez çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, önünde giden kamyonete 3 saniye arayla iki kez çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Milyaz Dursunov (34) yönetimindeki 16 ACJ 392 plakalı minibüs, önünde giden Raşit Şimşek (40) yönetimindeki 16 KJP 94 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru giden minibüs, hızlanıp 3 saniye sonra kamyonete bir kez daha çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Dursunov ve Şimşek ile kamyonetteki Murat Polat (28) ve Yavuz Arslan (34) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki farklı açıdan kaydedilen görüntülerde minibüsün kamyonete çarptıktan sonra, önce geriye savrulduğu ardından bir kez daha çarptığı görüldü.

Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI
Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Minibüsün kamyonete çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı Son dakika haber... Minibüsün kamyonete çarptığı kaza kamerada: 4 yaralı Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı Son dakika haberleri | Gaziantep'te iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı: 4 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:11:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... MİNİBÜSÜN KAMYONETE İKİ KEZ ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement