Son dakika haberi... Minik Bulut, yangından korunmak için koltuğun altına saklanmış - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Adli Tıp Kurumuna gelen Minik Bulut'un akrabası, alevlerden saklanmak için küçük çocuğun kanepenin altına saklandığını söyledi.

Yangın dün saat 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203. Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu esnada evde bulunduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"Alevlerden korkup koltuğun altına saklanmış

Yangın esnasında olay yerinde bulunan ve Bulut Gürgür'ün akrabası Hamza Arslanalp, otopsi işlemleri ve minik Bulut'un cezaevinde bulunan babasının cenazeye katılması adına savcılığa dilekçe vermek için geldikleri adliyede açıklamada bulundu. Arslanalp, "Mahalledeki ufak çocuklar, oyun oynama için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor, bizim çocuk da koltuğun altına saklanıyor ve orada can veriyor. İçeri girip çocuğa baktığımızda ölü vaziyette gördük. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama söndürülemedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bizim canımız yandı, bizim çocuğumuz öldü, diyecek başka da hiçbir şey yok" diye konuştu.

12 gün sonra babasıyla kavuşacaktı

Öte yandan Bulut Gürgür'ün babası Abbas Gürgür'ün, işlediği bir suçtan ötürü yaklaşık 4 yıldır önce eşi Nurcan Gürgür hamileyken cezaevine girdiği öğrenildi. Abbas Gürgür'ün oğlu Bulut'u cezaevi dışında hiç göremediği, 12 gün sonra cezaevinden tahliye olacağı belirtildi. - İZMİR