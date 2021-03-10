Son dakika haberi: Miraç Kandili - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Ak Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, Miraç Kandili dolaysıyla mesaj yayınladı.

Şeker, mesajında, millet ile birlikte mübarek üç ayları idrak etmenin ve bir Miraç kandiline daha ulaşmanın huzur ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

Tüm vatandaşların Miraç kandilini en kalbi duygularımla tebrik ettiğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuf vesilesi olan Miraç Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şahsında da insanlığın önüne açılan sonsuz ve sınırsız bir yükseliş ufkudur. İçinde bulunduğumuz bu mübarek gün ve geceler, niyazların ve duaların top yekün Yüce Allah'a arz edildiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna zaman dilimleridir."

Başkan Kalaycı ise bu gecenin sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Kalaycı, "Miraç Peygamber Efendimiz'in bir gece, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükselerek Yüce Yaratan'ın huzuruna çıktığı hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Sıkıntıya düştüğümüz zamanda dahi bir çıkış yolunun olabileceğini ve Yüce Allah'ın yardımını esirgemeyeceğini gösteren bu mucizevi geceden; beş vakit namaz, Bakara Suresi'nin son iki ayeti ve ümmetinden Allah'a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği müjdeleriyle dönen Peygamber Efendimiz, tüm inananlara verilebilecek olan en kıymetli hediyeleri vermiştir." ifadelerini kullandı.

Çağlayan ise manevi duyguların en üst düzeyde olduğu, bereket bolluğunu yaşadığımız üç aylar içerisinde özel bir yeri olan Miraç Kandiline bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadığını dile getirerek, "Böyle mübarek gün ve geceler, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu Mübarek gecede başta Miraç mucizesinin gerçekleştiği Mescidi-i Aksa topraklarının da bulunduğu İslam Coğrafyasının kan ve gözyaşından biran evvel kurtulması adına gerekenlerin yapılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.