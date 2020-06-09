Son dakika haberi: Miraç ve 'Kıvırcık' adını verdiği kuzusu birbirlerinden ayrılmıyor - Son Dakika

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Miraç Güler (6), adını 'Kıvırcık' koyduğu yeni doğan kuzuyu yanından ayırmıyor.

Küçük ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Kars'ta çocuklar, hayvan sevgisiyle büyüyor. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları ise yeni doğan yavruları sahiplenerek büyütüyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan 6 yaşındaki Miraç Güler de yeni doğan kuzunun bakımını üstlendi. Kıvırcık ismini verdiği kuzuyu kucağına alıp gezdiren Miraç, "Kuzuları çok seviyorum. Çünkü hepsi sevgi ve ilgiye muhtaç. Ne kadar sevgi gösterirseniz o kadar mutlu büyüyorlar" dedi.