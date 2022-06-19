Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü

19.06.2022 16:57
Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü

Son dakika haberleri: ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K., miras nedeniyle tartıştığı eski gelini Hatice Bayram'ı av tüfeğiyle öldürdü.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K., miras nedeniyle tartıştığı eski gelini Hatice Bayram'ı av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Çeralan Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Bayram, 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eski eşi Seyfi K.'nin evine gitti. Burada eski kayınpederi Mustafa K. ile karşılaşan Hatice Bayram, iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Mustafa K., evdeki av tüfeği ile Hatice Bayram'ı vurdu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Hatice Bayram, Saimbeyli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü - Son Dakika

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