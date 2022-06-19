Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K.'nin, miras nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü Hatice Bayram'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından, dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo (24) ile birlikte öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Hatice Bayram, Saimbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.