Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)

19.06.2022 17:42
Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2)

Son dakika gelişmesine göre KIZI DA ÖLDÜRÜLMÜŞAdana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K.'nin, miras nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü Hatice Bayram'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl cinayete kurban gittiği öğrenildi.

KIZI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Mustafa K.'nin, miras nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü Hatice Bayram'ın kızı Tuğçe Duman'ın (27) da geçen yıl cinayete kurban gittiği öğrenildi. Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve evinden ayrılıp Kozan ilçesindeki annesi ile yaşamaya başlayan Tuğçe Duman'ın bu süreçte tanıştığı Furkan A. tarafından, dayısının dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Elşemo (24) ile birlikte öldürüldüğü belirtildi.


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Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti Kızı öldürülen anne de cinayete kurban gitti Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü
Kaynak: DHA

Hatice Bayram, Saimbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Miras tartışmasında eski gelinini öldürdü (2) - Son Dakika

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