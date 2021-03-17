AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı - Son Dakika

AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı

17.03.2021 10:32
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı, System.String[]

Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastıSAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerden Amasya'da tedbirler ve denetimler devam ediyor.

Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerden Amasya'da tedbirler ve denetimler devam ediyor. Akşam saatlerinde evlerde misafir denetimi yapan polisler, kapı önünde ayakkabı sayısı fakla olanların ziline bastı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller, yine Karadeniz Bölgesi'nden çıktı. İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun'da bu oran 458,53'e yükseldi. 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan Karadeniz'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon takip etti.

Güncel verilere göre Amasya'da vaka sayısında düşüş olsa da risk haritasındaki kırmızı renk değişmedi. Yeni verilerine göre Amasya'da vaka sayısı 100 bin kişide 183,9'dan, 163,64'e düştü. Kentte ekipler, denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. 'Tematik Denetimlerin' günlük devam ettiği Amasya'da polis ekipleri, sokak ve caddelerde HES kodu, maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

EVLERDE MİSAFİR DENETİMİ

Öte yandan Suluova ilçesinde polis ekipleri, evleri dolaşıp kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Salgının özellikle ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğu anlatan ekipler, ev sahiplerinden, önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini isteyip, salgın kurallarını hatırlattı.

POLİSİ ÇAYA DAVET ETTİ

Denetimler sırasında Nuri Sağlam (66), kapıyı açan eşine uyarılarda bulunan polisleri çay içmeye davet etti. Polisler ev ziyaretlerinin yol açacağı tehdidi anlattıkları Sağlam'a, salgın sonrası ziyaret etme sözü verdi.

AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı
AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Amasya, Polis, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık AMASYA Misafir denetimi yapan polis, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı - Son Dakika


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