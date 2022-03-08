Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

08.03.2022 20:25
Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud ile "yatırım ve kalkınma alanında iş birliği ile bölgesel meseleleri" değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud ile "yatırım ve kalkınma alanında iş birliği ile bölgesel meseleleri" değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Riyad'ı ziyaret eden Sisi, Kral Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Kral Selman'ı "kardeş" olarak nitelendiren Sisi, Suudi Arabistan ile tüm alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik arzusunu dile getirdi.

Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır'ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Sisi, söz konusu ülkelerin güvenlik ve istikrarına dokunulmasına müsamaha etmeyeceklerini belirtti. Sisi, Arap ülkelerinin dayanışma ve birlik içerisinde olmasına ilişkin çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Suudi Arabistan Kralı Selman da Mısır'ın ülkesine çeşitli alanlarda verdiği desteği takdir ederek, iki ülke ve halklarının ortak çıkarları doğrultusunda her düzeyde ikili ilişkilerin geliştirilmesi arzusunda olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ayrıca tarafların terörle mücadele konusunda ortak çalışmaların artırılması yönünde mutabık kaldıkları ve bölgedeki bazı ülkelerin tanık olduğu krizlerin çözümü konusunda uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptıkları aktarıldı.

Tarafların, mevcut ikili ilişkilerin düzeyinden memnuniyet duyduğu, özellikle askeri ve güvenlik alanında iş birliğinin öneminin vurgulandığı, ortak öneme sahip uluslararası ve bölgesel meselelerin de görüşmede masaya yatırıldığı kaydedildi.

Resmi ziyaret için bugün Riyad'a gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü - Son Dakika


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