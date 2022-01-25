Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Cezayirli mevkidaşı Tebbun bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile Libya'da ertelenen başkanlık seçimleri ve Hedasi Barajı meseleleri başta olmak üzere çeşitli bölgesel konuları değerlendirdikleri bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temasları kapsamında Mısır'ı ziyaret eden Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile İttihadiye Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya meselesine değinen Sisi, Tebbun ile Libya'da ertelenen başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önemi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Ekonomi ve yatırım konusunda iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak öneme sahip meselelerde mevcut koordinasyonun geliştirilmesi konularının da ele alındığını kaydeden Sisi, terörle kapsamlı mücadele ve finansal kaynaklarının çökertilmesi konusunda da fikir birliğine varıldığını aktardı.

Sisi, Hedasi Barajı krizine de değinerek, Cezayirli mevkidaşı ile Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda adil bir anlaşmaya varılması yönünde de hemfikir olduklarını ifade etti.

Öte yandan basın toplantısında konuşan Tebbun ise Cezayir ve Mısır'ın, Afrika ve dünyadaki tarihsel konumu, iki ülkenin statü ve prestijini korumak için Mısır'la iş birliği yapılmasının önemini vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün başkent Kahire'ye gelmişti.