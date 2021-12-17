Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı, Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Grossi ile iş birliğini görüştü - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Mısır ile UAEA arasında nükleer güvenlik önlemleri alanında iş birliğinin güçlendirilmesi meseleleri ele alındı.

UAEA'nın dünya çapında nükleer bilim ve teknolojiyi kullanma, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimleri destekleme çabalarından övgüyle söz eden Sisi, ajansın bölgede istikrar ve güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik büyük bir sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Sisi ayrıca, Mısır'ın batısında yer alan Ed-Daba bölgesinde üretimi devam eden Nükleer Santrali için ünite hattına değinerek, ülkesinin kalkınma çerçevesinde Atom enerjisinin barışçıl kullanımından faydalanmaya yöneldiğini ifade etti.

UAEA??????? Başkanı Grossi ise Ed-Daba Nükleer Santrali için ünite hattı ekipmanlarının üretilmesi projesinde Mısır'ı destekleyeceğini belirterek, söz konusu projeyi, Barışçıl Nükleer Enerjinin kullanımı yolunda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Rusya ve Mısır 11 Aralık 2017'de Mısır'ın batısında yer alan Ed-Daba bölgesinde nükleer santralin inşası için anlaşma imzalamıştı.

Maliyetinin 21 milyar doları bulması beklenen nükleer santral projesi tamamlandığında 4 bin 800 megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. 4 üniteden oluşacak projenin yapımının 2029'da sona ermesi bekleniyor.

Rusya, nükleer santralin çalıştırılması ve ünitelerin inşası için Mısır'a 25 milyar dolar kredi vermişti.