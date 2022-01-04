Üye Girişi
Son dakika haberi... Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bölgesel konuları görüştü

04.01.2022 23:33
Son dakika haberi... Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bölgesel konuları görüştü

Son dakika haber... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sisi ve Bin Zayid bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra çeşitli koordinasyon ve ortak iş birliği yolları ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, her iki taraf da bu meselelere Arap ve bölge güvenliğini pekiştirecek, bölge ülkelerinde sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirecek şekilde tutarlı, bütünleşik tutumlarla yaklaşmanın önemini vurguladı.

Sisi ve Bin Zayid ayrıca yeni yıl dolayısıyla birbirlerini tebrik etti.

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, cumhurbaşkanı, Abu Dhabi, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bölgesel konuları görüştü - Son Dakika


Taksicilerden tartışma yaratacak karar! Köprü geçişlerinde çift yönlü ücret alınacak Taksicilerden tartışma yaratacak karar! Köprü geçişlerinde çift yönlü ücret alınacak         
23:19
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
23:18 Taksicilerden tartışma yaratacak karar! Köprü geçişlerinde çift yönlü ücret alınacak
22:42 Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
22:37 Tanımadığı kişiyi parkta öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti
22:33 Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım
22:31 Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
22:21 CHP'nin "20 Aralık araştırılsın" önergesi reddedildi
22:19 Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı
22:05 How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü
21:27 Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
21:00 Ahmet dede evinde ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 23:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mısır Cumhurbaşkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement