Son dakika haberi | Mısır'da iki iş adamına terörist gruba mensup olmak suçlamasıyla gözaltı
05.12.2020 23:59
Son dakika haberleri... Mısır'da terörist bir gruba mensup olmak ve onu finanse etmek suçlamasıyla iş adamları Seyyid es-Suveyriki ve Safvan Sabit'in gözaltına alınmasına karar verdi.
Mısır'da terörist bir gruba mensup olmak ve onu finanse etmek suçlamasıyla iş adamları Seyyid es-Suveyriki ve Safvan Sabit'in gözaltına alınmasına karar verdi.
El-Ahram gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, emniyet birimlerinin "Et-Tevhid ven-Nur" alışveriş merkezi zincirinin sahibi Suveyriki'yi terörist bir gruba mensup olmak ve finansman sağlamak suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtildi.
Haberde, Cuheyne Gıda Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Safvan Sabit'in de aynı suçlamalarla gözaltına alındığı ve her iki iş adamı hakkında da 15 günlük ihtiyati tutuklama kararı çıkarıldığı ifade edildi.
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