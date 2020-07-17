Son dakika haberi | Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 121'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 121'e yükseldi

Son dakika güncel haberi: Mısır Doktorlar Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısının 121'e yükseldiğini duyurdu.

Mısır Doktorlar Sendikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısının 121'e yükseldiğini duyurdu.

Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Dr. Visam Seyyid Dib'in Kahire'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dr. Seyyid Dib'in Kovid-19'dan hayatını kaybeden Sendika üyesi 121'inci doktor olduğu aktarılan açıklamada, ülke genelindeki sağlık çalışanları arasında virüs kaynaklı toplam can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmi olmayan verilere göre ülkede virüs nedeniyle 350'den fazla sağlık çalışanının öldüğü, 3 binden fazla sağlık çalışanının da enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Mısır Doktorlar Sendikası, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan ölen doktor sayısını 100 olarak duyurmuştu.

Sendika, daha önce birçok kez Kahire yönetiminden hastanelerde gereken tüm önlemlerin alınması ve salgınla mücadelede standartların en yüksek seviyeye çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybını 4 bin 120, vaka sayısını da 85 bin 771 olarak açıklamıştı.

Sendika, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 121'e yükseldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:25 Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
23:25
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 23:32:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor sayısı 121'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]