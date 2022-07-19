Son dakika haberi | Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 25 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 25 kişi öldü

19.07.2022 20:53
Son dakika haberi | Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 25 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Mısır'ın güneyindeki El-Minye kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyindeki El- Minye kentinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Mısır devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde yer alan haberde, ülkenin orta kesimindeki Minye kentinde bir yolcu otobüsünün park halindeki bir kamyona arkadan çarptığı belirtildi.

Kaza sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, "korkunç" olarak tanımlanan kazada ölen ve yaralananların çoğunun Sohac ve Asyut vilayetleri sakinlerinden olduğu aktarıldı.

Haberde Mısır Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığının, kazada ölen ve yaralananların ailelerine para yardımında bulunma kararı aldığı bildirildi.

Mısır Emniyet Teşkilatı, kaza sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Resmi verilere göre, Sohac vilayetinden başkent Kahire'ye doğru seyir halindeki otobüs, yol kenarında lastik değiştirmek üzere duran kamyona arkadan çarptı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 109'uncu sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Minye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 25 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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