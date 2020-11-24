Son dakika haberi! Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi

24.11.2020 02:59
Son dakika haberi! Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) ve 21 muhalif kişiyi 5 yıl süreyle "Terörist Oluşum Listesi"ne dahil etme kararı aldı.

Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatını (İhvan) ve 21 muhalif kişiyi 5 yıl süreyle "Terörist Oluşum Listesi"ne dahil etme kararı aldı.

Mısır yerel basınındaki haberlere göre, söz konusu karar, ülkenin resmi gazetesi olarak bilinen "Vakai el-Mısriyye"nin pazartesi günkü sayısında yayımlandı.

Gazetede, kararın Kahire Ceza Mahkemesinde geçen perşembe günü alındığı ve kararın çıktığı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kararın ilk maddesinde terörist oluşumlar listesine İhvan dahil edilirken, 21 muhalif Mısırlı da aynı listeye eklendi.

Terör listesinde yer alan muhalifler arasında, hapiste bulunan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh, insan hakları savunucusu Ala Abdufettah, Muhammed el-Bakır, İhvan Mürşidinin Vekili Hayret eş-Şatır'ın oğlu Hasan eş-Şatır da bulunuyor.

Kararın alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olduğu kaydedildi.

Ayrıca, kararın Mısır kanunlarına göre temyize götürülmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Gelişmeye dair İhvan'dan henüz açıklama yapılmadı.

İhvan, daha önce de Mısır mahkemelerince terör listesine dahil edilmiş, İhvan savunma heyetinin temyiz süreçlerinde gösterdikleri çabalar sonuçsuz kalmış ve karar ilgili mahkemelerce onaylanmıştı.

Mısır yönetimi, ülkedeki askeri darbenin ardından Aralık 2013'te İhvan'ı yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan etmişti. Ardından Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mart 2014'te İhvan'ı terör örgütleri listesine almıştı. Son olarak Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.

Müslüman Kardeşler, Terörist, Karar, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor ABD'li uzmandan dikkat çeken Libya yorumu: Savaşı Türkiye kazandı Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak         
00:20
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü         
23:05
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor         
21:54
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 03:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kez daha terör listesine eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei