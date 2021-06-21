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Son dakika haberi: Mısır'da tren ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Mısır'da tren ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

21.06.2021 23:07
Son dakika haberi: Mısır'da tren ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Son dakika haberler... Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir hemzemin geçitte tren ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir hemzemin geçitte tren ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hilvan kenti yakınlarındaki hemzemin geçitte bir otobüsün trenle çarpıştığı belirtildi.

Kaza sonucu, iki kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mısır'da tren ile otobüs çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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