Son dakika haberi | Mısır: DIMDEX küresel endüstrilerdeki son gelişmeleri öğrenmek için bir fırsat - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mısır: DIMDEX küresel endüstrilerdeki son gelişmeleri öğrenmek için bir fırsat

27.03.2022 11:44
Son dakika haberi | Mısır: DIMDEX küresel endüstrilerdeki son gelişmeleri öğrenmek için bir fırsat

Son dakika gündem haberine göre Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nın (DIMDEX EXPO) savunma sanayindeki son gelişmeleri öğrenmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Mısır Genelkurmay Başkanı Usame Asker, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nın (DIMDEX EXPO) savunma sanayindeki son gelişmeleri öğrenmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da 21- 23 Mart'ta düzenlenen DIMDEX 2022'ye katılan Genelkurmay Başkanı Asker'in ülkeye dönüşünün ardından fuara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Asker, fuar kapsamında, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Salim bin Hamed bin Muhammed bin Akil en-Nabit ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası arenadaki en önemli gelişmeler ve birbirini takip eden değişiklikler ile iki ülke arasındaki ortaklık ve iş birliği alanlarını destekleyecek bir dizi ortak önemi haiz dosya ve konular ele alındı.

DIMDEX'in katılımcı ülkeler ve şirketler tarafından takdir edildiğini kaydeden Asker, söz konusu fuarın, herkes için "küresel endüstrilerdeki son gelişmeleri öğrenmek için bir fırsat" olduğunu vurguladı.

Katar Savunma Bakanı Atiyye de iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden övgüyle söz etti.

Katar'da 21-23 Mart'ta düzenlenen DIMDEX'te Türk savunma sanayisinden 32 şirketin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergilenmişti.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuarın, çeşitli alanlarda 32 anlaşma ve protokol ile sona erdiği bildirilmişti.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

YORUMLAR
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Genelkurmay Başkanı, Togo Cumhuriyeti, Asker, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mısır: DIMDEX küresel endüstrilerdeki son gelişmeleri öğrenmek için bir fırsat - Son Dakika


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