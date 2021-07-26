Son dakika haberi: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile "ikili ilişkileri" görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'ye resmi ziyarette bulunan Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ve Safedi'nin "iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi" konusunu değerlendirdiği ifade edildi.

Görüşmede taraflar arasındaki mevcut koordinasyon kapsamında ortak öneme sahip meselelerin de ele alındığı kaydedilirken, daha fazla detaylı bilgiye yer verilmedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edildi.

Safedi-Sisi görüşmesinde, başta Lübnan, Suriye ve Libya olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Ürdünlü Bakan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Mısır'a gelmişti.