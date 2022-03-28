Son dakika haberi: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan mevkidaşı ile enerji alanında iş birliğini görüştü - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile enerji alanında iş birliğinin artırılmasını değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Yunan mevkidaşıyla Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki iş birliği düzeyinin geliştirilmesini ele aldığı belirtildi.

İkilinin ayrıca, "enerji alanında taraflar için ortak önem taşıyan doğal gaz ve elektrik hatları konusu ile Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasında imzalanan enerji alanındaki mutabakat zaptının etkinleştirilmesini" değerlendirdiği kaydedildi.

Öte yandan iki bakanın bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili siyasi istişareleri artırma ve koordineli hareket etme hususunda mutabık kaldığı ifade edildi.