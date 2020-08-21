Son dakika haberi: Mısır, Libya'daki tarafların ateşkes konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Mısır yönetimi Libya'daki savaşan tarafların karşılıklı olarak ateşkes konusunda anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) tarafından yapılan bütün Libya topraklarında derhal ateşkes uygulanması ve askeri operasyonların durdurulması yönündeki açıklamalardan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin Libya'da istikrarın korunması ve siyasi çözümün sağlanması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Sisi, ateşkesin uygulanabilmesi için Sirte ve Cufra'nın silahsız bölge ilan edilmesinin gereğine işaret etti.

Sisi, ayrıca Mart 2021'de Libya'da Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin yapılması çağrısında bulundu.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, bugün ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı vermişti.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.