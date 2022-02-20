Üye Girişi
Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

20.02.2022 22:13
Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Son dakika haberine göre Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ile bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ile bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye giden Hasavne, Medbuli ile görüştü.

Medbuli-Hasavne görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra turizm, ulaştırma ve kültür alanlarındaki iş birliğinin artırılması ile iki ülke arasında farklı alanlarda daha fazla tecrübe paylaşımı yapılması konuları ele alındı.

Taraflar ayrıca, bölgedeki son gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyonu artırma yollarını ele aldı.

Hasavne, yarın düzenlenecek Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumuna katılmak üzere Kahire'de bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü Ürdün, 2021'de 897 siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı Ürdün, 2021'de 897 siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı Mısır: Etiyopya, Hedasi Barajı'nı faaliyete geçirerek yükümlülüklerini ihlal etti Mısır: Etiyopya, Hedasi Barajı'nı faaliyete geçirerek yükümlülüklerini ihlal etti

Kahire, Mısır, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:04 Serdar Dursun, tribünlerin 'Arda' isteğine rağmen penaltıyı neden kendisi kullandığı konusunda açıklama yaptı: Sahada ağabeylik yok
21:30 Genç yetenek Arda Güler, mest olduğu tezahüratı canlı yayında açıkladı!
21:21 Ali Babacan, sosyal medyada gündem olan fotoğrafına güncelleme yaptı! Yem fiyatlarına göndermede bulundu
21:17 Haftalar sonra bir ilki yaşadılar! Sarı-lacivertliler, Hatay engelini aşarak 5. sıraya yükseldi
20:52 Münih Güvenlik Konferansı sonrası röportaj veren Hulusi Akar'ın çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
20:49 Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 263 kişi vefat etti, 70 bin 355 yeni vaka tespit edildi
20:27 Fenerbahçe tribününde şaşırtan anlar! Güney Koreli fanatikler Kuzey Kore'ye küfürlü tezahürat yaptı
19:58 Aleyna Tilki, arkadaşı Serel Yereli'nin evini temizledi! Paylaştıkları fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
19:42 Maç sırasındaki sözleri canlı yayından duyuldu! Herkes, Arda Güler'i konuşuyor
19:24 Bir restoran zincirinde çalışan ve "Çıplak garson" olarak bilinen kadının bir gecede müşterilerden aldığı bahşiş şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 22:19:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement