Son dakika haberi... Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler, Trablus saldırısının 2. yılında şehit ailelerince plaketle onurlandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler, Trablus saldırısının 2. yılında şehit ailelerince plaketle onurlandırıldı

03.04.2021 10:10

Son dakika haberine göre Libya'da Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği, Türkiye'nin, ülkenin güneyindeki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, 2019'daki Trablus saldırısının geri püskürtülmesinde oynadığı rolden ötürü Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e plaket verdi.

Libya'da Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği, Türkiye'nin, ülkenin güneyindeki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, 2019'daki Trablus saldırısının geri püskürtülmesinde oynadığı rolden ötürü Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e plaket verdi.

Dernek, Hafter milislerinin Trablus saldırısının 2'nci yılı dolayısıyla batıdaki Misurata kentinde şehitleri anma töreni düzenledi.

Libya Temsilciler Meclisi üyeleri ve ordudan komutanların katıldığı törende, Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler'e, Türkiye'nin, saldırının püskürtülmesindeki katkılarından ötürü teşekkür plaketinin yanı sıra çiçek buketi ve Misurata'nın tarihini anlatan bir tablo hediye edildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Gürmeriçliler, şehitleri anma törenine katılarak her zaman olduğu gibi Libya halkıyla dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Misurata'da bazı projeler yürüttüklerini ifade eden Gürmeriçliler, Türk şirketlerinin, özellikle Ulusal Birlik Hükümetinin kurulması ve çatışmaların azalmasından sonra burada yatırım yapmaya olan ilgisinde artış gözlendiğini aktardı.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hüsam el-Bekuş da bazı şehit ailelerini ve Türkiye'nin Öfke Volkanı güçlerine verdiği destekten ötürü Başkonsolos Gürmeriçliler'i plaketle onurlandırdıklarını söyledi.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart 2020'de başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında, 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da stratejik Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Son dakika haberi... Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler, Trablus saldırısının 2. yılında şehit ailelerince plaketle onurlandırıldı
Son dakika haberi... Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler, Trablus saldırısının 2. yılında şehit ailelerince plaketle onurlandırıldı
Son dakika haberi... Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler, Trablus saldırısının 2. yılında şehit ailelerince plaketle onurlandırıldı
Son dakika haberi... Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler, Trablus saldırısının 2. yılında şehit ailelerince plaketle onurlandırıldı

Mısrata, Türkiye, Libya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Misurata Başkonsolosu Gürmeriçliler, Trablus saldırısının 2. yılında şehit ailelerince plaketle onurlandırıldı - Son Dakika


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