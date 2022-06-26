Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı

26.06.2022 12:40
Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara tutuklandı.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda EYP ile istihbari ilişki içerisinde olduğu, EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenen ve Türkiye sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen zanlı dün yakalandı.

Hakkında hazırlanan evrakla nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ'ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

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Son dakika haberleri: GAZİANTEP - MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı Son dakika haberleri: GAZİANTEP - MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı Genç kadın tatil için Gaziantep'e geldi, kızından oldu: Suriye'ye kaçırılmış olabilir Genç kadın tatil için Gaziantep'e geldi, kızından oldu: Suriye'ye kaçırılmış olabilir
Kaynak: AA

Yunanistan, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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