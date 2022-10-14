Son dakika haberleri | MİT'ten Suriye'de operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | MİT'ten Suriye'de operasyon

14.10.2022 09:41

Son dakika gündem haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer'i etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği özel operasyonla karargahı Suriye'nin Şeddade bölgesinde bulunan sözde Çavreş tugayı sorumlusu "Geli Serhat" kod adlı Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

Dağlarer'in, Türkiye'deki faaliyetleri ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylemleri nedeniyle MİT tarafından takibe alındığı öğrenildi.

PKK terör örgütünün kırsal kadrosuna 2009'da katılan teröristin, 2012'de Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlere devam ettiği belirlendi.

Terörist Dağlarer'in bölgede bulunduğu dönemde güvenlik güçleriyle girdiği bir çatışmada elinden yaralandığı belirtildi.

Türkiye içindeki faaliyetlerinin ardından 2016'da Irak'a, oradan da Suriye'ye geçtiği tespit edilen Dağlarer'in, uzun bir süre Halep bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü, özellikle Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında yönlendirici olarak aktif rol aldığı belirlendi.

Terörist Dağlarer'in 2020'de Aynularap bölgesi sözde tünel ve mevzilendirme sorumlusu olduğu, etkisiz hale getirildiği sırada ise PKK/YPG'nin kırsal kadrolarından sözde Çavreş tugayının sorumluluğunu yaptığı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden biri olan sözde Çavreş tugayı sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdiği değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500
MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi Düzce haber... Düzce'de terör örgütü üyesi tutuklandı Düzce haber... Düzce'de terör örgütü üyesi tutuklandı
Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | MİT'ten Suriye'de operasyon - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:21 Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz eleştirilere tepki gösterdi: Susmuyorum
10:10 MİT'ten Suriye'de PKK'ya darbe! Çavreş tugayı sorumlusu Nejdet Dağlarer, etkisiz hale getirildi
10:07 Müşterilerini "Tersten alışverişe" teşvik etmeyi amaçlayan dünyaca ünlü spor mağazası isim değişikliğine gitti
09:48 50 yaşından büyük, 250 kilogram ağırlığındaki "Okyanusun kraliçesi" Kuzey Atlantik'te yakalandı
09:33 Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı
09:29 "Okyanusun kraliçesi" olarak adlandırılan 50 yaşından büyük, 250 kilo ağırlığındaki köpekbalığı yakalandı
09:28 TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
09:12 Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 10:33:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | MİT'ten Suriye'de operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement