Son dakika haberi! MİT'ten nefes kesen operasyon - Son Dakika

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu, "Serdar Pir Avesta" kod isimli Hakan Ateş, Irak/Hakurk Birkim köyü yakınlarında MİT tarafından yürütülen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Haziran 2015 ayından bu yana Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren "Serdar Pir Avesta" kod isimli Hakan Ateş, terör örgütü PKK'nın yurtiçindeki aparatlarından olan YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu. PKK'nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olan Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasındaydı. PKK/KCK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat şebekeleri" de kullanıldı ve Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi. Nitelikli takip sonrasında yeri tespit edilen 'Serdar Pir Avesta' kod isimli terörist Hakan Ateş, MİT tarafından anbean takip edildi. Operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Operasyon için en uygun olan zamanda MİT düğmeye bastı, örgütün lojistik ağına ağır bir darbe indirildi. - ANKARA