Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

18.04.2022 14:29
Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

Son dakika haberine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye'de bulunan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı'nın Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakaladığı Moran ve Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Öte yandan teröristlerin ifadelerinde Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki DEAŞ üyelerine de yardım ettiklerini belirttiği öğrenildi.


Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
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Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Erzurum'da DEAŞ operasyonu Erzurum'da DEAŞ operasyonu

Mustafa Kılıçlı, Türkiye, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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