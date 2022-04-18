Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

18.04.2022 13:59
Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Son dakika haberleri... Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyesi 2 üyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgi göre, MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.

Teröristler ayrıca bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.

Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

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Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ üyesi, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı. Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Türkiye, Suriye, Milli, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MİT'ten Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Son Dakika


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