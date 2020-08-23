Son dakika haberi... MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Transfer yasağının kalkması gerekiyor" - Son Dakika

Son dakika haberi... MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Transfer yasağının kalkması gerekiyor"

Son dakika gelişmesine göre MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni sezon öncesi takımın önünde engel olan transfer yasağının kalkmasını istediklerini söyledi.

Son dakika haberi... MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa:

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, yeni sezon öncesi takımın önünde engel olan transfer yasağının kalkmasını istediklerini söyledi.

Hazırlıklarını Afyonkarahisar'da gerçekleştiren sarı-lacivertli takımda teknik direktör Çapa, AA muhabirine, hedeflerinin yeni sezonu rahat bir şekilde geçirip ligde kalmak olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıktıktan sonraki sürecinin çok kolay bir süreç olmadığını belirten Çapa, "Transfer yasağı yaşandı. Transfer yasakları hep son gün açıldı. Geçtiğimiz sezon bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler ve ligde kaldılar." dedi.

MKE Ankaragücü adına şanssız bir sezon yaşandığını kaydeden Çapa, her sezon aynı sıkıntıları yaşayan bir takım olmak istemediklerini dile getirerek, "Şu anda önümüzde bir engelimiz var; transfer yasağı halen devam etmekte. O açıdan istediğimiz transfer çalışmalarını tam olarak yapamıyoruz. Transfer yasağının bir an önce kalkması gerekiyor. Gereken çalışmaları başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Gereken mesaiyi fazlasıyla harcıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunu da aşacaklarından eminim. Bir hayli transfer yapmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz." diye konuştu.

"Sadece bu sezon değil, gelecek sezonun da kadrosunu inşa etmek istiyoruz"

Transfer yasağının kalkması halinde belirli bir yaş grubundaki futbolcuları kadroya katmak istediklerini aktaran Çapa, "Çünkü geçtiğimiz yıllarda gerçekten çok yaşlı bir oyuncu grubu vardı. Transfer yasağının getirdiği zorunlulukla birlikte, bunları aşmak istiyoruz. Sadece bu sezon değil, aynı zamanda sonraki sezonun da kadrosunu inşa etmek istiyoruz. Transfer yasağı kalktığı zaman da görüşmüş olduğumuz oyuncular var. Onlarla bir an önce temasa geçip transferi gerçekleştireceğiz." yorumunda bulundu.

TFF'nin takım harcama limitleri hakkında da konuşan Çapa, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Türk futbolunun bulunmuş olduğu ortamdan dolayı belirli kararlar alınmak zorundaydı. Rakamlar tartışılabilir. 'Neden 72 milyon değil de 90 milyon lira' diye... Ama şunu gözardı etmemiz gerekir, sonuçta Süper Lig'de oynuyoruz ve Avrupa'daki kulüplerle mücadele etmemiz gerekiyor. Etmek zorundayız. Belki de ligde oynayan takımlar için bu limitler çok büyük bir engel değil ama Avrupa kupalarına gidecek olan veya hedefi gelecekte Avrupa Kupaları için hedefi olan kulüpler için bir sıkıntı olacak."

Çapa'dan transfer ve Gerson Rodrigues yorumu

Son olarak takımının geçen sezonki transfer politikası hakkında değerlendirmede bulunan Çapa, "Geçtiğimiz sezon çok ses getiren transferler olmadı Ankaragücü'nde. Olmuş olsaydı ligi son sırada bitiremezdi. Burada kişilerden ziyade takım oyununa kimler ne katıyor bu çok önemli. Gerson Rodrigues bana göre kendisi için güzel bir şeyler yapıp gitti ama Ankaragücü için çok fazla faydalı olduğunu söyleyemeyiz. Futbol anlayışıma göre takım oyunu önceliğimiz olacak. Bireysel oyuncular da katkılarını takım oyununa sağlayacak. Bireysel yetenekler çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:51

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: 'Transfer yasağının kalkması gerekiyor' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı         
13:09
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı         
13:01
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor         
11:53
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor         
11:47
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi         
23:04
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti         
21:31
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak         
21:13
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti         
19:50
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi         
17:56
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı 30 kişinin 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunması İsrail'i ayağa kaldırdı         
14:35
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor         
11:32
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 18:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Transfer yasağının kalkması gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei