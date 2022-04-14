Mobil kriminal laboratuvarı "Kıraç", Kayseri polisine güç katacak - Son Dakika
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Mobil kriminal laboratuvarı "Kıraç", Kayseri polisine güç katacak

14.04.2022 16:17

Mobil kriminal polis laboratuvar aracı "Kıraç", Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Mobil kriminal polis laboratuvar aracı "Kıraç", Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç", Vali Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bölge Kriminal Laboratuvar Müdürü Dr. Hakan Beyaz ve ilgili müdürlere tanıtıldı.

Her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yaparak, delillerden hızlı sonuç alınmasını sağlayan araç, "Delile olan güven, devlete olan güvendir" prensibi ile hareketle faaliyet gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Vali Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarını etkin şekilde sürdürmesi için emniyet teşkilatını desteklediklerini söyledi.

"Kıraç"ın emniyet çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Meydana gelen olaylarda delillerin süratli bir şekilde değerlendirilmesi ve olay çevresinde etrafta olan delillerin tespiti için de çok güzel bir imkan. Üretilen araçların 13'üncüsü Kayseri'mize geldi. Bunun yanında diğer araçlarla Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çok daha güçlü ve verimli çalışacak ortama kavuştu. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz ve Emniyet Genel Müdürümüze teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Olayların aydınlatılmasında vatandaşlarımızın bize verdiği destek için de kendilerine teşekkür ediyoruz."

Törenin ardından, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, senaryo gereği bir cinayet olayında delil araştırması yaptı.

Mobil kriminal laboratuvarı Kıraç , Kayseri polisine güç katacak
Mobil kriminal laboratuvarı Kıraç , Kayseri polisine güç katacak
Mobil kriminal laboratuvarı Kıraç , Kayseri polisine güç katacak

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kayseri, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil kriminal laboratuvarı 'Kıraç', Kayseri polisine güç katacak - Son Dakika


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