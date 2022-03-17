Son dakika haberi! Mobil kriminal polis laboratuvarı "Kıraç" Bursa'da hizmete girdi - Son Dakika

Bursa'da polislerin her türlü olayda görev yapabileceği ve hızlı sonuç alabilecekleri mobil kriminal polis laboratuvarı olarak bilinen "Kıraç" hizmete başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Kıraç", Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Ebru Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "delile olan güven, devlete olan güvendir" anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

"Kıraç"ın yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade eden Koç, "Kıraç ve altı adet olay yeri inceleme aracımızı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla gerçekleştirilmiş olan bu proje kapsamında bir nevi mobil laboratuvar olan Kıraç'ın diğer olay yeri inceleme araçlarıyla entegrasyonu sağlanmaktadır, böylelikle olay yerinde elde edilen bulgular, orada incelenmektedir ve suç mahallinde şahısların, suçluların kimlikleri tespit edilmektedir. Böylelikle de adaletin tecellisi en hızlı bir şekilde sağlanmış bulunmaktadır." diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayet senaryosu gereği delil araştırması yaparak, elde ettikleri bulguları faili tespit etmek için mobil kriminal polis laboratuvarını kullandı.

"Kıraç"ın her türlü arazi ve iklim şartlarında çalışabildiği ve özel olarak dizayn edilmiş olay yeri inceleme araçlarıyla afet bölgelerinde senkronize şekilde görev yapabildiği de belirtildi.