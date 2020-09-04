Son dakika haberi | Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. Mobilya üretim faaliyeti gösteren bir işletmede henüz bilinmeyen sebeple dolayı yangın çıktı. Yangın sonucu işyeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlemler alırken, itfaiye ekipleri ise alev topuna dönen yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
(Seyfettin Aras/İHA)
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