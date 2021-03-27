Son dakika haberi | Mobilya mağazasında çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
27.03.2021 12:36
Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya ambalaj ürünleri satılan 3 kalı mağazada çıkan yangın bir saatte söndürüldü.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde mobilya ambalaj ürünleri satılan 3 kalı mağazada çıkan yangın bir saatte söndürüldü.
Yangın, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde bulunan mobilya ambalaj ürünleri satan 3 katlı mağazada çıktı. 2'nci ve 3'üncü katları saran alevlere, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışması yaparken birinci kattaki malzemeler çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Bursa
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