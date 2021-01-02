Son dakika haberi: Mobilyada hedef, Çin pazarından uzaklaşan Avrupa ve ABD - Son Dakika

Son dakika haberi: Mobilyada hedef, Çin pazarından uzaklaşan Avrupa ve ABD

02.01.2021 10:51
Son dakika haberi: Mobilyada hedef, Çin pazarından uzaklaşan Avrupa ve ABD, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Küresel pandemi salgını sonrasında tüm toplumsal davranışlarla beraber sosyalleşme ve alışveriş kriterleri de değişti.

Küresel pandemi salgını sonrasında tüm toplumsal davranışlarla beraber sosyalleşme ve alışveriş kriterleri de değişti. Pandemi sonrası mobilya sektöründe de online alışverişte artış devam ediyor.

Divona Home Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teker, Çin'in, mobilya ürünlerinde düşük kalitede çalışması, inovasyona bağlı üretim eksikliği, estetik kaygısı taşımadan tasarım gibi sebeplerle Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülke pazarlarındaki payının azalmaya başladığını belirterek, "Mobilya sektörünün hedefi, kaliteli ve estetik mobilyayı tercih eden ve bunun arayışında olan Avrupa ve Amerikalı tüketicilere hitap edecek standartlarda ürünleri pazara sunmak. Bizde de AR-GE ve tasarım ekibimiz, dünya trendlerini takip etmekte, tüketicinin ev, balkon ve bahçe tercihleri ve kullanımlarındaki değişkenleri yaş gruplarına göre gözlemlemekte, renklerdeki modaya uyumluluk araştırmalarını yapmakta ve analizlerden çıkana sonuçlara göre birinci sınıf kaliteli materyallerle ülkelerin ve tüketicilerinin tercihlerine uygun konforlu üretimi esas almaktadır. Mobilya sektöründe modayı oluşturmaktayız" dedi.

Teker, "İnsan doğası gereği zamanını geçirdiği alan ve mekanları güzelleştirme çabası içindedir. Ev, balkon ve bahçede geçirilen fazla süre ev, balkon ve bahçe mobilyalarına talebi artırdı. Pandemi öncesi yüksek hacimli mobilya ürünlerine e-ticaret talebi düşükken pandemi sonrası sektördeki online alışveriş eğilimleri hızla yükseldi. Ayrıca bu dönemde tüm dünyada evden sanal çalışma hayatın bir parçası oldu. Evler, balkonlar ve bahçeleri yaşam alanı ile birlikte çalışma alanları olarak da kullanılmaya başlandı. Tüketicilerin 8 yılda bir değiştirme alışkanlığı gösterdiği mobilya ürünleri dünyadaki lüks konut ve bahçeli ev konseptindeki artışa paralel olarak daha fazla tüketim ve kısa sürede değiştirilme eğilimine geçmiştir" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yönetim Kurulu, Murat Teker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mobilyada hedef, Çin pazarından uzaklaşan Avrupa ve ABD - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Havai fişek nedeniyle gözünü kaybetme noktasına gelen Omar, Viatri ile aynı kaderi paylaştı Ölümü göze alarak kumar oynadılar! Trafonun bitişiğindeki kaçak kahvede 9 kişi yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu Her geçen gün hayatı biraz daha zorlaşıyor! 280 kiloya ulaşan Aydın'ın tek bir hayali var Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı
AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar AK Parti'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Kadın hakları konusunda iki yüzlü davranıyorlar         
10:37
Batuhan Karadeniz Trabzonspor'u takibe aldı, transfer iddialarını güçlendirdi Batuhan Karadeniz Trabzonspor'u takibe aldı, transfer iddialarını güçlendirdi         
09:57
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Sigara içip yangını izleyen meraklı vatandaşa 3 bin 150 lira ceza Sigara içip yangını izleyen meraklı vatandaşa 3 bin 150 lira ceza         
09:16
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 10:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Mobilyada hedef, Çin pazarından uzaklaşan Avrupa ve ABD - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei