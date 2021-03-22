Son dakika haberi | Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kararnamesini anayasaya uygun buldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kararnamesini anayasaya uygun buldu

22.03.2021 20:07
Son dakika haberi | Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kararnamesini anayasaya uygun buldu, System.String[]

Son dakika haberi: Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun, kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) Başkanı İgor Grosu'yu başbakanlığa aday göstermesine ilişkin kararnamenin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun, kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) Başkanı İgor Grosu'yu başbakanlığa aday göstermesine ilişkin kararnamenin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

Moldova Anayasa Mahkemesi Başkanı Domni?a Manole, başkent Kişinev'de yaptığı açıklamada, Sosyalist Partili milletvekillerinin kararnamenin anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurunun reddedildiğini belirtti.

Manole, "Cumhurbaşkanının başbakanlığa Grosu'yu aday göstermesiyle ilgili kararnamenin anayasaya uygun olduğu kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Sandu'nun Grosu'yu aday göstermesine ilişkin kararnameyi imzalamadan önce parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle istişarelerde bulunduğuna dikkati çeken Manole, gerekli şartın yerine getirildiğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Dodon, mahkemenin kararını eleştirdi

Öte yandan, Rusya yanlısı Sosyalist Parti Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon, mahkeme kararının ülkedeki yasal düzen için "ağır sonuçlar" yaratacağını savunarak, "Moldova Anayasa Mahkemesi aslında anayasal darbeyi bugün resmileştirdi. Bu karar, Moldova'yı parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine çevirdi." ifadelerini kullandı.

Dodon, partisinin konuyla ilgili toplantı yapacağını kaydetti.

Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) Başkanı Grosu da en kısa zamanda çalışacağı ekip ve programı parlamentoya sunacağını duyurdu.

Sandu'nun ilk adayı parlamentodan güven oyu alamamıştı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Başbakan İon Chicu'nun istifa kararı almasının ardından Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aureliu Ciocoi'yu geçici başbakan olarak 31 Aralık'ta atamıştı.

Sandu'nun önerdiği başbakan adayı Natalya Gavrilitsa, 11 Şubat'ta parlamentodan güven oyu alamamıştı. Sandu, Gavrilitsa'yı yeniden aday gösterme kararı almıştı.

Moldova Anayasa Mahkemesi Sandu'nun, başbakanlığa Gavrilitsa'yı yeniden aday göstermesi kararının anayasaya aykırı olduğuna 23 Şubat'ta hükmetmişti.

Bunun üzerine Sandu, parlamentodaki siyasi parti temsilcileriyle istişareler sonucu başbakanlığa İgor Grosu'yu önermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kararnamesini anayasaya uygun buldu - Son Dakika


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