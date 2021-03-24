Son dakika haberi: Moldova'da son 24 saatte 2 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Moldova'da son 24 saatte 2 bin 273 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 39 artarak 4 bin 661'e, iyileşenlerin sayısı 1932 artışla 193 bin 562'ye ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 273 kişinin virüse yakalanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 219 bin 988'e yükseldi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 31 artarak 5 bin 979'a çıktı.

Moldova Eğitim, Kültür ve Araştırma Bakanlığı da ülkede 137 okulun uzaktan eğitim uygulamasına geçtiğini ve 29 çocuk bahçesinin karantinada olduğunu duyurdu.

Moldova'da 23 binden fazla kişi aşılandı

Moldova'da 2 Mart'ta Kovid-19'a karşı başlayan aşılama süreci kapsamında, şimdiye kadar 23 bin 454 kişinin aşılandığı açıklandı.

Gönüllülük esasına dayanan aşılama, AstraZeneca ve BioNTech- Pfizer aşılarıyla yapılıyor.

İlk etapta sağlık personelinin aşılanmaya başladığı Moldova'da, ikinci etapta 60 yaş üstündekilerin yanı sıra kronik hastalığı olanlar ile ülkenin güvenlik ve savunma alanında çalışanlarına aşı uygulanacak. Üçüncü aşamada ise tüm vatandaşlar aşı olabilecek.

Moldova'da Kovid-19 süreci

İlk Kovid-19 vakasının 8 Mart 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 18 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, ocak ortasında 300'ün altına düşen günlük Kovid-19 vaka sayısı, şubat ortasında yeniden 1000'in üzerine çıkmıştı.

Moldova'da 25 Şubat'ta 1736, 11 Mart'ta 1896, 17 Mart'ta 1916 vaka tespit edilmişti.

Ülke genelinde OHAL, 17 Mart-15 Mayıs 2020'de, sağlık alanında ise 15 Mayıs-30 Eylül 2020'de ilan edilmişti.

Moldova'da salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle 30 Kasım 2020'de sağlık alanında OHAL yeniden devreye girmiş ve 15 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama 1 Ekim 2020'de devreye girmişti.

Virüse karşı tedbirlerin yeniden sertleştirildiği Moldova'da, Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" aşısı, Rus yapımı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısı ile İngiliz- İsveç üretimi AstraZeneca aşısı tescil edilmişti.