Montrö Bildirisi davası; emekli koramiral ifade verdi - Son Dakika
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Montrö Bildirisi davası; emekli koramiral ifade verdi

14.03.2022 14:17
Montrö Bildirisi davası; emekli koramiral ifade verdi

KAMUOYUNDA "Montrö Bildirisi" ya da "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayı yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin arasında yer alan emekli koramiral Kadir Sağdıç, İstanbul'da ifade verdi.

KAMUOYUNDA "Montrö Bildirisi" ya da "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayı yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin arasında yer alan emekli koramiral Kadir Sağdıç, İstanbul'da ifade verdi.

103 emekli amirale "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde emekli Koramiral Kadir Sağdıç, talimat yoluyla ifade verdi. Koramiral Kadir Sağdıç, "Güncel gelişmeler üzerine iki konuda endişeleri olan amirallerin anayasal hakları çerçevesinde kamuoyu ile paylaştıkları bir duyuru nasıl oluyor da suç unsuru oluşabilecek bir bildiriye dönüştürülmeye çalışılıyor? Ben ömrüm boyunca hiçbir suça karışmadım. Söz konusu, duyurunun bir şekilde medyaya ulaşması ile birlikte çok şiddetli bir dezenformasyon ve karalama kampanyası ile karşılaşılmıştır. Soruyorum, amiraller duyurusundan henüz bir yıl bile geçmeden hala içinde bulunduğumuz Ukrayna- Rusya kriziyle Türkiye 2. Dünya Harbi'nden sonra bir kez daha Montrö sözleşmesinin nasıl muazzam bir denge oluşturduğu, bizi çatışmaların dışında tutabilme özellikleri fark edilmiş midir? Adım adım gerçeğe doğru ilerleyeceğiz. Tarih en büyük tanıktır. Bu süreçte yaşadığım her türlü maddi ve manevi haklarımı saklı tutuyorum" dedi.


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Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi MONTRÖ BİLDİRİSİ DAVASI; 2 EMEKLİ AMİRAL İFADE VERDİ MONTRÖ BİLDİRİSİ DAVASI; 2 EMEKLİ AMİRAL İFADE VERDİ

Kadir Sağdıç, İstanbul, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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