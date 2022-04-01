Son dakika haberi | Moritanya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Moritanya'da yeni hükümet kuruldu

01.04.2022 11:48
Son dakika haberi | Moritanya'da yeni hükümet kuruldu

Bir son dakika haberine göre Moritanya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 25 bakandan oluşan yeni kabine oluşturuldu.

Moritanya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 25 bakandan oluşan yeni kabine oluşturuldu.

Devlet televizyonunun haberine göre yeni hükümet, istifasının ardından 30 Mart'ta yeniden göreve getirilen Başbakan Muhammed Vild Bilal tarafından dün kuruldu.

Dört kadın bakanın yer aldığı kabinede, Dışişleri Bakanlığına Muhammed Salim Vild Merzuk, Adalet Bakanlığına Muhammed Mahmud Vild Şeyh Abdullah, Milli Savunma Bakanlığına Hanna Vild Sidi, İçişleri Bakanlığına Muhammed Ahmed Vild Muhammed El Emin getirildi.

Moritanya Başbakanı Bilal, 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani'ye istifasını sunmuştu.

Gazvani, 24 Mart'ta, "Bakanlıkların çoğunda vatandaşların sorunlarını çözecek yeterli kadro yok. Bu, kabul edilemez. Kamu hizmetlerinde büyük bir denetim eksikliği var." ifadelerini kullandığı ve hükümetin performansını ağır bir dille eleştirdiği konuşmasında, hükümeti sorumluluk sahibi olmaya ve görevlerini yerine getirmede istekli davranmaya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Gazvani, istifasının ardından Bilal'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

YORUMLAR
500
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yoğun Çatışmalardan Kaçan 7 Binden Fazla Mülteci Uganda'ya Sığındı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Yoğun Çatışmalardan Kaçan 7 Binden Fazla Mülteci Uganda'ya Sığındı İsrail'deki Ashalim Güneş Termik Santrali'nden Bir Görünüm İsrail'deki Ashalim Güneş Termik Santrali'nden Bir Görünüm

Moritanya, Hükümet, 30 Mart, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Moritanya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:59:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Moritanya'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement