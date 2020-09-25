Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkentteki 65 yaş üstüne ve kronik hastalığı olanlara evde kalmaları yönünde uyarı yaptı. Sobyanin yaptığı açıklamada, "65 yaş üzerindeki Moskova sakinleri ve kronik hastalığı olan gençler, gerekli olmadıkça evlerini terk etmemeli" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:19 - Kaynak: DHA
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